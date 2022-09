[[*!~*Diretta/Live*!*]]Roma Udinese in streaming gratis

Udinese-Roma Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in diretta live

Udinese-Roma: ecco tutte le informazioni sul dove vedere la diretta live del match valido per la 5a giornata di Serie A

UDINESE ROMA STREAMING GRATIS – Dopo il turno infrasettimanale andato in archivio, non si ferma un attimo la Serie A, pronta a tornare in campo nel weekend come di consuetudine. A chiudere le partite della domenica, saranno l’Udinese e la Roma, in campo per la 5a giornata di campionato. Per entrambe le squadre, la precedente giornata ha regalato gioie e dolori, tre punti e infortuni. Ottima la prestazione della squadra di Sottil nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, dove grazie ad un gol di Beto, i friulani hanno portato a casa la vittoria di misura. L’unica nota negativa nel match alla Dacia Arena è stato il brutto infortunio di Adam Masina che, ha subito una distorsione al ginocchio destro, con tempi di recupero che dovrebbero essere piuttosto lunghi.

Ottimo momento di forma per la Roma che, con la vittoria in scioltezza contro il Monza, si stabilisce al primo posto in classifica insieme all’Atalanta, con entrambe le squadre che raggiungono i 10 punti. Anche qui, ottima prestazione per la squadra di Josè Mourinho nella giornata precedente allo Stadio Olimpico, dove sono arrivati i primi gol di Dybala con la maglia giallorossa, autore di una doppietta. Non sono però mancati i problemi per lo Special One che, nonostante la vittoria e la testa della classifica agganciata, ha visto i suoi giocatori essere sfortunati in due occasioni. Nel corso della sfida contro i biancorossi, l’allenatore portoghese è stato costretto a sostituire Kumbulla prima ed El Shaarawy poi, entrambi out per infortunio. Il difensore albanese e l’esterno italiano vanno così a riempire l’infermeria del club capitolino, che vede già ai box due calciatori come Wijnaldum e Zaniolo.

Hesgoal Udinese-Roma: segui la Serie A in diretta live

Fischio d'inizio della gara tra l'Udinese e la Roma previsto per le ore 20:45 di domenica 4 settembre. Come di consuetudine, anche questa partita di Serie A, verrà messa in onda sulla piattaforma di Dazn. La partita sarà visibile in streaming live e on demand e sarà fruibile sulla televisione, sul pc, sul Mac, sul tablet, sullo smartphone, sulla playstation e sull'Xbox.