EN DIRECT LiVE!! Troyes – Rennes Match En Direct Streaming du Dimanche 04 septembre 2022

🔰En DiRECT🔴 Troyes – Rennes

🔰En DiRECT🔴 Troyes – Rennes

Troyes vs Stade Rennais match En Direct Live du Dimanche 04 septembre 2022.Troyes vs Stade Rennais match En Direct Live du Dimanche 04 septembre 2022.Troyes vs Stade Rennais match En Direct Live du Dimanche 04 septembre 2022.Troyes vs Stade Rennais match En Direct Live du Dimanche 04 septembre 2022.Troyes vs Stade Rennais match En Direct Live du Dimanche 04 septembre 2022.Troyes vs Stade Rennais match En Direct Live du Dimanche 04 septembre 2022.Troyes vs Stade Rennais match En Direct Live du Dimanche 04 septembre 2022.

Troyes – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ? À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Troyes – Rennes ? L1 : Troyes-Rennes, les compos probables – Football MAXIFOOT.

Ce dimanche, assistez à l’affrontement entre l’ESTAC Troyes et Rennes. Les deux clubs se retrouvent en ce début de saison pour ajouter une victoire à leur palmarès. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Troyes – Rennes en direct !

Les joueurs de l’ESTAC ont enchaîné deux victoires coup sur coup face à Angers (3-1) et Monaco (2-4). Ils ont ainsi accumulé 6 points et se placent en onzième position, ex aequo avec Clermont et Nantes. En face, Rennes a gagné contre Brest (3-1). Les Bretons ont donc pris la sixième place avec deux matchs gagnés et 7 points. Par ailleurs, Rennes accueille Amine Gouiri, ancien attaquant de l’OGC Nice. Benoît Millot arbitrera la rencontre, aidé par Florian Goncalves et Aurélien Drouet. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Troyes – Rennes en direct !

Match Troyes – Rennes en direct : sur quelle chaîne ?

Assistez en direct au match Troyes – Rennes ce dimanche 4 septembre à partir de 17 heures 05. Les consultants et commentateurs CANAL + vous donnent rendez-vous sur la nouvelle chaîne CANAL + FOOT pour suivre la rencontre depuis le stade de l’Aube. Vous pouvez découvrir les contenus exclusifs de la chaîne CANAL + FOOT avec l’offre sans engagement CANAL + SPORT au prix de 45, 99 euros par mois. En plus, vous bénéficiez de 50 % de réduction si vous avez moins de 26 ans. Dès la souscription, vous accédez à l’ensemble des chaînes CANAL +, CANAL + GRAND ÉCRAN, CANAL + SPORT 360, CANAL + SÉRIES, CANAL + DOCS CANAL + KIDS ainsi que CANAL + SPORT, CANAL + FOOT, beIN SPORT et Eurosport. Ainsi, vous pouvez regarder en direct ou en replay les émissions consacrées à l’actualité du football, dont “Jour de Foot”, mais aussi les compétitions du Sail GP, de la D1 Arkema et des sports mécaniques.

En savoir plus sur les offres CANAL +

Quatre jours après sa victoire face à Brest, Rennes tentera d’enchaîner à Troyes ce dimanche (17h05, Canal+ Foot), à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Pour ce déplacement dans l’Aube, l’entraîneur rennais Bruno Genesio est privé de Doku, Kalimuendo et Omari, blessés. Côté troyen, Bruno Iles doit se passer de Bruus, Conté et Palaversa, tous à l’infirmerie. Voici les compositions probables des deux équipes.

Troyes : Gallon – T. Baldé, Rami, Palmer-Brown, Salmier, Larouci – Lopes, Kouamé, Tardieu, Ripart – M. Baldé.

Rennes : Mandanda – Traoré, Rodon, Theate, Meling – Bourigeaud, Majer, Santamaria, Terrier – Gouiri, Doué.